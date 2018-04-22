Штормовое предупреждение: на Свердловскую область надвигается ураган с мокрым снегом

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Синоптики в ближайшие дни прогнозируют на территории Свердловской области усиление ветра до 20 м/сек, на севере — ожидается сильный мокрый снег, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

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Жителей просят соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными и осторожными.

Сильный ветер с грозами надвигается также на Южный Урал. По данным синоптиков, 23 апреля на территории Челябинской области ночью местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшой дождь, на юге до умеренного, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 7−12 м/с, отдельные порывы 17−22 м/с.

Напомним, ураган и ливни прошли в московском регионе днем 21 апреля. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе трое детей, погибла 12-летняя девочка.