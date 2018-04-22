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19:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла пять золотых медалей на чемпионате России

Кроме того, Мельникова везет домой в Воронеж еще одно «серебро».

Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Казани. Мельникова выиграла «золото» в личном многоборье, в упражнениях на бревне и брусьях, в вольных упражнениях и опорном прыжке. Второе место гимнастка заработала в командных соревнованиях.

— Побеждать не устала, это очень приятные чувств. Таких результатов от себя не ожидала, думала, что будет очень тяжело после турнира в Италии ехать сюда и выступать четыре дня подряд, но оказалось все намного легче. Если говорить про медали, то я ставила перед собой другие задачи — вычистить программы, и получилось не все. Конечно, не всем довольна, хочется доводить до идеала, а идеально получается нечасто, — цитируют Ангелину Мельникову на сайте федерации спортивной гимнастики.

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