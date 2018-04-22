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19:38 (мск), источник: Новости Перми

В Перми скончался известный политолог Олег Подвинцев

В Перми после непродолжительной болезни скончался политолог, профессор, преподаватель ПГНИУ Олег Подвинцев.

Олег Подвинцев скончался утром 22 апреля в городской клинической больнице № 3, куда он был доставлен после инсульта.

Напомним, что Олег Борисович Подвинцев руководил пермским филиалом Института философии и права Уро РАН по исследованию политических процессов, а также преподавал в ПГНИУ, в 2010 году ему было присвоено звание профессора.

Выражаем соболезнования семье и близким Олега Подвинцева.

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