В Перми скончался известный политолог Олег Подвинцев

Олег Подвинцев скончался утром 22 апреля в городской клинической больнице № 3, куда он был доставлен после инсульта.

Напомним, что Олег Борисович Подвинцев руководил пермским филиалом Института философии и права Уро РАН по исследованию политических процессов, а также преподавал в ПГНИУ, в 2010 году ему было присвоено звание профессора.