Белорусов ждет шестидневная рабочая неделя

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Следующая рабочая неделя будет шестидневной для большинства белорусов в соответствии с календарем рабочих и выходных дней на этот год.

Одна «шестидневка» в этом апреле уже была: прошлую неделю мы работали с понедельника по субботу из-за переноса выходных дней к Радунице.

Наконец, после короткой трехдневной недели, белорусов вновь ожидает «шестидневка»: большинство будет работать с 23 по 28 апреля включительно.

В субботу, 28 апреля, белорусы отработают понедельник, 30 апреля, на который перенесли выходной. Выходным днем традиционно будет и 1 мая, в который с советских времен отмечают День труда.