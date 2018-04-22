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19:51 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусов ждет шестидневная рабочая неделя

Две «шестидневки» выпали на апрель из-за переносов выходных дней.

Источник: Sputnik.by
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Следующая рабочая неделя будет шестидневной для большинства белорусов в соответствии с календарем рабочих и выходных дней на этот год.

Одна «шестидневка» в этом апреле уже была: прошлую неделю мы работали с понедельника по субботу из-за переноса выходных дней к Радунице.

Наконец, после короткой трехдневной недели, белорусов вновь ожидает «шестидневка»: большинство будет работать с 23 по 28 апреля включительно.

В субботу, 28 апреля, белорусы отработают понедельник, 30 апреля, на который перенесли выходной. Выходным днем традиционно будет и 1 мая, в который с советских времен отмечают День труда.

Шестидневная рабочая неделя установлена по решению Совмина, однако, по решению руководителей на местах, от такой меры можно и отказаться — многие компании и предприятия будут работать по самостоятельно утвержденному календарю.

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