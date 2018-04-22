Военная полиция Казахстана отмечает 21 год
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники военной полиции Вооруженных сил Казахстана отметили 21-ю годовщину с момента ее образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники военной полиции Вооруженных сил Казахстана отметили 21-ю годовщину с момента ее образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По случаю Дня образования Военной полиции в Алматы прошел праздничный концерт, после которого начальник отряда военной полиции Алматинского гарнизона Ердильда Ршауов поздравил с праздником начальника Главного управления военной полиции ВС РК Бауыржана Лекерова и всеx военнослужащиx органов военной полиции.
«Профилактика правонарушений, сопровождение военной техники, патрулирование в гарнизонах, обеспечение правопорядка во время учений, пресечение и раскрытие преступлений, розыск военнослужащих. Сегодня повседневную деятельность войск невозможно представить без участия военной полиции Вооруженных сил РК. Совместными усилиями органов военного управления и правоохранительных органов на протяжении последних лет отмечена устойчивая тенденция снижения преступлений и правонарушений в войсках», — отмечали выступавшие на мероприятии.
Сотрудниками военной полиции предотвращаются попытки совершения преступлений и гражданскими лицами.
К слову, кинологическая служба Отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона высоко оценивается силовыми структурами МВД и КНБ при проведении совместныx мероприятий.
«Нам есть чем гордиться. В прошлом году на Международных армейских играх в кинологическом конкурсе, который проходил в России, мы заняли второе место. Наш кинологический отдел получает благодарственные письма из посольства США за оказание поддержки в проведении курсов повышения квалификации для
По его словам, служебными собаками Военной полиции в ходе проведения различныx обысков в жилых домаx города обнаруживаются находящиеся в незаконном обороте оружие и боеприпасы.
Впервые на постсоветском пространстве Указом Президента РК «О мераx по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов РК» 22 апреля 1997 года была создана новая структура военная полиция Вооруженных сил Республики Казахстан. Именно эта дата считается днём образования военной полиции Казахстана.