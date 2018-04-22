Военная полиция Казахстана отмечает 21 год

Источник: Kazinform

По случаю Дня образования Военной полиции в Алматы прошел праздничный концерт, после которого начальник отряда военной полиции Алматинского гарнизона Ердильда Ршауов поздравил с праздником начальника Главного управления военной полиции ВС РК Бауыржана Лекерова и всеx военнослужащиx органов военной полиции.

«Профилактика правонарушений, сопровождение военной техники, патрулирование в гарнизонах, обеспечение правопорядка во время учений, пресечение и раскрытие преступлений, розыск военнослужащих. Сегодня повседневную деятельность войск невозможно представить без участия военной полиции Вооруженных сил РК. Совместными усилиями органов военного управления и правоохранительных органов на протяжении последних лет отмечена устойчивая тенденция снижения преступлений и правонарушений в войсках», — отмечали выступавшие на мероприятии.

Сотрудниками военной полиции предотвращаются попытки совершения преступлений и гражданскими лицами.

К слову, кинологическая служба Отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона высоко оценивается силовыми структурами МВД и КНБ при проведении совместныx мероприятий.



«Нам есть чем гордиться. В прошлом году на Международных армейских играх в кинологическом конкурсе, который проходил в России, мы заняли второе место. Наш кинологический отдел получает благодарственные письма из посольства США за оказание поддержки в проведении курсов повышения квалификации для специалистов-кинологов по поиску взрывчатых веществ», — сказал начальник отряда военной полиции Алматинского гарнизона полковник Ердильда Ршауов.

По его словам, служебными собаками Военной полиции в ходе проведения различныx обысков в жилых домаx города обнаруживаются находящиеся в незаконном обороте оружие и боеприпасы.