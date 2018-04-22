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20:50 (мск), источник: СуперОмск

ГИБДД массово проверит омских водителей на трезвость

Омская Госавтоинспекция запланировала сплошные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения — для профилактики ДТП по вине пьяных водителей 23 апреля в городе пройдет рейд «Трезвость».

Источник: РИА "Новости"

«Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров», — отмечают в Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что управление машиной в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования ведут к лишению водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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