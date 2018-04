Российский кортеж из раритетных «Побед» в честь 9 Мая прибыл в Астану

Медиаэкспедиция по городам Югры, России, СНГ и Европы на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». Мы едем к тебе! Уже скоро... в твоем городе! ________________________________ Астана 22.04.18 14:28 Во время военной обстановки в Акмолинск (Целиноград) было эвакуировано более одного миллиона человек. Казахстан всегда занимался аграрной деятельностью и во время войны снабжал фронт продовольствием. Помимо этого здесь развернули своё производство заводы, которые выпускали миномётные боеприпасы. В числе эвакуированных были московские и ленинградские ученые, которые исследовали местные земли. Недра Казахстана богаты и активно использовались на благо единого союза: из восьми пуль, выпущенных на фронте на защиту Родины - семь были выплавлены из чимкенского свинца. Сегодня этот город называется Астана, что переводится как "столица". Здесь проживают 94 ветерана войны и более 4000 тружеников тыла. Команда медиаэкспедиции "Победа - одна на всех" с представителями городского Акимата почтила память героев, возложив цветы у мемориала "Отаныма" на площади Защитников отечества. P.S.: Отаныма на русском означает "Родина Мать". Монумент представляет собой 130 шаров у основания: столько, сколько народностей Казахстана в военные года. От основания линии пикой устремляются в небо, символизируя единение народов. Монумент замыкается на вершине колосьями. ------------------------------- #однаПобеда #Победа #газм20 #м20 #газ #молодежьЮгры #Югра #ХМАО #ПобедывТылу #победаоднанавсех #россия #казахстан #узбекистан #киргизия #сургут #хантымансийск #пытьях #когалым #тобольск #pobedaodnanavseh #победаоднанавсех #экспедиция #астана #астанафото #астанасити #астанаграм

A post shared by POBEDAODNANAVSEH (@pobedaodnanavseh) on Apr 22, 2018 at 6:38am PDT