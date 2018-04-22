Российский кортеж из раритетных «Побед» в честь 9 Мая прибыл в Астану
Участники медиаэкспедиции «Победа — одна на всех!» встречаются с ветеранами и тружениками тыла в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
Участники медиаэкспедиции «Победа — одна на всех!» встречаются с ветеранами и тружениками тыла в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
В Астану из российского Нижневартовска прибыла медиаэкспедиция «Победа — одна на всех!», организованная молодёжным парламентом
Кортеж состоит из раритетных автомобилей ГАЗ М-20 «Победа». Молодые люди, организаторы экспедиции, уже побывали в крупных городах России и Казахстана. Впереди — Кыргызстан и Узбекистан.
Прибывшие в Астану члены экспедиции возложили цветы к Монументу защитникам Отечества, встретились с ветеранами войны и тружениками тыла. Астанчане рассказали участникам экспедиции о местных предприятиях, которые в годы войны обеспечивали солдат продуктами. По окончании автопробега эти данные войдут в фильм о том, как жили и трудились в тылу.
«Наша задача — как можно больше собрать информации о том, как протекала жизнь людей большой страны в годы войны, какие лишения они испытывали. Все интервью, разного рода материалы будут объединены в один большой фильм. Он будет готов по итогам экспедиции и распространён по всему пути исследований. Почему мы стараемся эту информацию преобразовать в молодёжные форматы? Для того, чтобы мы, молодёжь разных стран, могли взаимодействовать, могли дружить и реализовывать проекты. Я думаю, что уже в следующем году к нам присоединится молодёжь Казахстана», — сказал руководитель медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» Николай Заболотнев.
Экспедиция стартовала 17 апреля, а завершится 9 мая.
На странице медиаэкспедиции в Instagram сообщается, что ребята уже побывали в Кокшетау и Петропавловске.