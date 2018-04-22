Российский кортеж из раритетных «Побед» в честь 9 Мая прибыл в Астану

Прибывшие в Астану члены экспедиции возложили цветы к Монументу защитникам Отечества, встретились с ветеранами войны и тружениками тыла. Астанчане рассказали участникам экспедиции о местных предприятиях, которые в годы войны обеспечивали солдат продуктами. По окончании автопробега эти данные войдут в фильм о том, как жили и трудились в тылу.

«Наша задача — как можно больше собрать информации о том, как протекала жизнь людей большой страны в годы войны, какие лишения они испытывали. Все интервью, разного рода материалы будут объединены в один большой фильм. Он будет готов по итогам экспедиции и распространён по всему пути исследований. Почему мы стараемся эту информацию преобразовать в молодёжные форматы? Для того, чтобы мы, молодёжь разных стран, могли взаимодействовать, могли дружить и реализовывать проекты. Я думаю, что уже в следующем году к нам присоединится молодёжь Казахстана», — сказал руководитель медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» Николай Заболотнев.