Акимат Шымкента объявил челлендж ко Дню единства народа Казахстана

Акимат Шымкента на своей странице в Instagram объявил о флешмобе фотографий в честь приближающегося Дня единства народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

По условиям флешмоба пользователю сети нужно сделать совместное фото с представителем другой национальности либо селфи в костюме другой национальности, сопроводив хэштегом #AshyqEL / #АшықЕл.

«Близится один из самых добрых и светлых праздников — День единства народа Казахстана. Давайте покажем всем, что мы народ Казахстана, едины и дружны. Покажи всем, что ты за дружбу народов. Вызывай на челендж друзей и знакомых», — говорится на странице.