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21:39 (мск), источник: Zakon.kz

Акимат Шымкента объявил челлендж ко Дню единства народа Казахстана

Обладателей трёх самых популярных фото ждёт денежный приз — 10000 тенге.

Источник: Zakon.kz

Акимат Шымкента на своей странице в Instagram объявил о флешмобе фотографий в честь приближающегося Дня единства народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

По условиям флешмоба пользователю сети нужно сделать совместное фото с представителем другой национальности либо селфи в костюме другой национальности, сопроводив хэштегом #AshyqEL / #АшықЕл.

«Близится один из самых добрых и светлых праздников — День единства народа Казахстана. Давайте покажем всем, что мы народ Казахстана, едины и дружны. Покажи всем, что ты за дружбу народов. Вызывай на челендж друзей и знакомых», — говорится на странице.

Обладателей трёх самых популярных фото ждёт денежный приз — 10000 тенге.

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