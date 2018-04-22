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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом

Знаменитый актер Энтони Хопкинс опубликовал странный пост в социальной сети Twitter.

Источник: AP 2018

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Знаменитый актер Энтони Хопкинс опубликовал странный пост в социальной сети Twitter. Однако некоторым поклонникам видео, которое выложил актер, пришлось по душе.

​"Вот, что случается, когда вы только работаете, и никогда не играете", — написал Хопкинс в описании ролика.

«При всем уважении, господин Хопкинс, но это самая странная вещь, которую я видел за целый день», — написал один из поклонников.

«Это только я, или здесь все наложили в штаны после этого? Меня будут мучить кошмары с трясущимся от “переработки” Ганнибалом Лектером! Дорогой сэр Энтони, выйдите на улицу и “поиграйте” или хотя бы прогуляйтесь на солнце и выпейте кружечку пива где-нибудь, родной…», — отмечается в еще одном комментарии.

«Лучшие 32 секунды в моей жизни», — признался один из тех, кому понравилось видео.

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