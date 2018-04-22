Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, днем 23 апреля в Актюбинской области местами ожидаются порывы южного, юго- западного ветра 15−20 м/с. Местами туман, гроза.
2
В Костанайской области 23 апреля ожидается местами туман, днем ветер 18 м/с.