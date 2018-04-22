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22:13 (мск), источник: Kazinform

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Reuters

По информации синоптиков, днем 23 апреля в Актюбинской области местами ожидаются порывы южного, юго- западного ветра 15−20 м/с. Местами туман, гроза.

23—25 апреля в Кызылординской области местами сохраняются западный ветер 15−20 м/с, гроза.

В Костанайской области 23 апреля ожидается местами туман, днем ветер 18 м/с.

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