В мае Елабуга на две недели останется без горячей воды

В предприятии тепловых сетей сообщили о дате предстоящих ремонтных работ.

Работа центральной котельной ПТС будет остановлена в период с 14 по 27 мая включительно.

«С 14 мая начнутся гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей. Начиная с этой даты, получатели тепловой энергии должны на своих объектах закрыть все запорные арматуры, исключить нахождение людей в подвалах, по которым проходят теплоносители, и выполнить все остальные обязательные мероприятия», — заявило руководство предприятия.

Также отмечается, что дата завершения отопительного сезона будет зависеть от погоды на улице, а именно при достижении среднесуточной температуры 8 градусов тепла в течение 5 дней.