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13:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

В мае Елабуга на две недели останется без горячей воды

(Елабуга, 22 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Отопительный сезон в Елабуге планируется завершить до 14 мая. В этот же день почти на две недели горожане останутся без горячей воды.

В предприятии тепловых сетей сообщили о дате предстоящих ремонтных работ.

Работа центральной котельной ПТС будет остановлена в период с 14 по 27 мая включительно.

«С 14 мая начнутся гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей. Начиная с этой даты, получатели тепловой энергии должны на своих объектах закрыть все запорные арматуры, исключить нахождение людей в подвалах, по которым проходят теплоносители, и выполнить все остальные обязательные мероприятия», — заявило руководство предприятия.

Также отмечается, что дата завершения отопительного сезона будет зависеть от погоды на улице, а именно при достижении среднесуточной температуры 8 градусов тепла в течение 5 дней.

Между тем ПТС уже получило 15 заявок от торговых центров, фирм и офисов о необходимости прекратить подачу тепла, а вот от управляющих компаний и ТСЖ заявлений о досрочном прекращении подачи отопления не поступало.

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