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08:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Единая неделя иммунизации начинается в Автозаводском районе 23 апреля

В акции примут участие более 3 000 воспитанников, родителей и сотрудников детских садов района.

С 23 по 27 апреля в детских садах Автозаводского района пройдет Единая неделя иммунизации. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятия организовано с целью пропаганда здорового образа жизни среди дошкольников.

В рамках мероприятия воспитатели дошкольных учреждений проведут с ребятами сюжетные игры и познавательные беседы, театрализованные представления, конкурсы рисунков и агитационных материалов «Я прививок не боюсь».

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