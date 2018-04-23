Единая неделя иммунизации начинается в Автозаводском районе 23 апреля
В акции примут участие более 3 000 воспитанников, родителей и сотрудников детских садов района.
В акции примут участие более 3 000 воспитанников, родителей и сотрудников детских садов района.
С 23 по 27 апреля в детских садах Автозаводского района пройдет Единая неделя иммунизации. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Мероприятия организовано с целью пропаганда здорового образа жизни среди дошкольников.
В рамках мероприятия воспитатели дошкольных учреждений проведут с ребятами сюжетные игры и познавательные беседы, театрализованные представления, конкурсы рисунков и агитационных материалов «Я прививок не боюсь».