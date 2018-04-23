Кому таблетки даром? Почему не хватает льготных лекарств

Источник: РИА "Новости"

Проблемы с обеспечением льготников лекарствами во многих регионах возникают из года в год. 2018-й исключением не стал. И это несмотря на увеличение финансирования здравоохранения на 330 млрд рублей (!). В Калининградской области тяжелобольные дети получили препараты только после того, как их родители написали жалобу в прокуратуру.

Оказалось, что чиновники вовремя не организовали закупку лекарств.

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Проверку по заявлениям жителей, которые не могут получить льготные препараты от сахарного диабета, возбудила прокуратура Курганской области. В Иркутской области местный Росздравнадзор сразу выявил факты несвоевременного распределения лекарств для льготников: возник реальный риск того, что пациенты останутся без медикаментов. Некоторым выписывали лекарства с таким ограниченным сроком годности, что люди не успевали их использовать. Жалуются на проблемы с получением льготных лекарств жители Карелии, Псковской области. В Хакасии, по словам пациентов, перестали брать льготные рецепты в некоторых аптеках — чтобы не портить статистику обеспечения.

И далеко не везде региональные минздравы в принципе открыто признают проблему.

По некоторым оценкам, финансовое обеспечение сферы не достигает даже 50% от реальной потребности.

Системный перекос

Сегодня право на получение лекарств бесплатно или с 50%-ной скидкой при лечении в поликлиниках имеют инвалиды, ветераны войны, дети до 3 лет и некоторые другие категории.

Напомним, что в 2005 г. льготники получили право отказаться от бесплатных лекарств в пользу денег — сейчас это 828 рублей в год. Как отмечают многие эксперты, введение такой системы было ошибкой.

Уже тогда, в 2005 г., звучали опасения, что многие люди предпочтут деньги лекарствам. Особенно если финансовое положение трудное. А потом выяснилось, что, когда кто-то из них заболевал и попадал в больницу, то их всё равно приходилось бесплатно обеспечивать лекарствами. Выходит, государство платило дважды за одно и то же? Сергей Колесников Академик РАН

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«Поэтому сейчас специалисты говорят о введении лекарственного страхования, чтобы лекарства закупались не ограниченным категориям людей, а всем. Понятно, что компенсироваться будет более дешёвый препарат, который Минздрав признает подходящим. А если пациент хочет лечиться дорогим импортным оригинальным препаратом, он может доплатить разницу. Так делают многие страны мира».

«Когда 70−80% людей не пользуются льготой и забирают деньги, в системе не остаётся средств, — согласен глава Национального агентства по безопасности пациентов Алексей Старченко. — И те, кому нужны дорогие лекарства, их не получают. Вообще непонятно, как посчитали сумму компенсации, почему 828 рублей? Государство сначала пациента искушает: мол, возьми 3 рубля, но сразу. Человек решает сиюминутную финансовую проблему, а вдруг что-то произойдёт со здоровьем? Приходится его госпитализировать, чтобы назначить эти лекарства (в стационарах они бесплатны), которые он мог получить льготно. Государство несёт ещё большие затраты. И чиновники высокого ранга, и депутаты много лет твердят, что нужно менять порядок и вводить систему, основанную на принципе солидарности. В чём она заключается? Если льготник не нуждается в лекарстве, то не забирает деньги, а оставляет их тем, кому лекарства необходимы».

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Отобрать и поделить?

«По оценкам экспертов, 10% инвалидов получили инвалидность, чтобы иметь бесплатные лекарства, — говорит президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — Получается, что 1,5 млн человек государство платит пенсии по инвалидности — а это примерно 150 млрд рублей ежегодно — только оттого, что им не дали лекарства».

Сколько вообще нужно денег, чтобы обеспечить лекарствами всех нуждающихся?

«Общий рынок лекарств сейчас оценивается в 1,3 трлн рублей, — поясняет Александр Саверский. — Из них на 200 млрд государство закупает лекарства для льготников и в стационары. Чтобы обеспечить бесплатно пациентов поликлиник препаратами из списка жизненно важных, требуется, по примерным оценкам Минздрава, ещё 350 млрд рублей».

Значит, чтобы получать лекарства бесплатно по страховке, как пациенты на Западе, нам придётся платить больше налогов, в частности взносов на обязательное медстрахование?

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«Согласно действующему законодательству, лекарства уже входят в стандарты лечения, более того, в структуру тарифа ОМС, — продолжает Саверский. — Причём закон не делит их на стационарные и амбулаторные в этой части. Значит, вовсе не обязательно залезать в карман налогоплательщиков. Нужно просто выполнять закон».

Депутаты подсчитали, что сейчас тем, кто монетизировал льготу на лекарства, выплачивается 80 млрд рублей. На лекарства такие пациенты тратят примерно 10 млрд. Выходит, 70 млрд рублей — это нецелевое использование средств? Но разве можно упрекать пенсионера или инвалида, что эти 800 рублей он потратил на лишний батон хлеба и бутылку молока, отдал за ЖКУ?

Заманить деньгами легко. А потом отобрать-то как сложно! Каждый рассчитывает, что сможет что-то необходимое себе купить. И отказать в этом праве чиновник или законодатель боится, думая: а вдруг меня потом не выберут? Алексей Старченко Глава Национального агентства по безопасности пациентов

В качестве вариантов предлагается запрет монетизации вновь появившимся льготникам. Либо запретить переходить с лекарств на деньги тем, кто уже ранее решил воспользоваться льготой.

Когда система лекарственного страхования заработает, не получится ли как сейчас со льготниками: приходит он в аптеку с рецептом, а лекарства нет? «Что делать? К прокурору идти!» — считает Александр Саверский.