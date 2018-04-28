10 городов, сумевших себя подать
Поиск идентичности от Верхотурья до Урюпинска.
В борьбе за туристов и финансирование российские города усердно ищут себе новые символы. В разных подходах к поиску идентичности разбирался «Огонек».
Поиск идентичности от Верхотурья до Урюпинска.
В борьбе за туристов и финансирование российские города усердно ищут себе новые символы. В разных подходах к поиску идентичности разбирался «Огонек».
Религия.
Верхотурье — духовный центр Урала.
Самый древний город Свердловской области еще в XVII веке имел знаменитые монастыри и собственных святых. Но наградить город особым титулом решили совсем недавно — с принятием программы «Формирование
История.
Александров — опричная резиденция.
Самый известный период в истории городка пришелся на 1564−1581 годы, когда слобода была резиденцией Ивана Грозного и фактически столицей страны. Так первый русский царь стал символом Александрова. Туристов возят в местный кремль и предлагают купить портреты Ивана Грозного. А горожане уже не первый год спорят по поводу установки памятника царю. Впрочем, на статую Грозного претендуют и многие города, отстроенные в годы его царствования, в том числе и Козельск. В Рязанской Рязань и рабочий поселок Шилово соревнуются за другого исторического героя — полулегендарного воеводу Евпатия Коловрата.
Литература.
Старая Русса — город Достоевского.
Хотя Достоевский родился в Москве, а творил в основном в
Застройка.
Чухлома — деревянная столица.
Городок в Костромской области издавна славится своей деревянной архитектурой. Здесь и по сей день остались старые плотницкие династии, которые рубят деревянные дома. Даже когда в прошлом году в Чухломе решили увековечить память местного уроженца Михаила Пуговкина, то памятник ему поставили в виде огромной деревянной пуговицы. Если знаковой застройки нет, ее всегда можно создать. Так в
Промыслы.
Семенов — родина хохломы.
В нижегородском Семенове под хохлому расписаны даже урны. Из всех сел, где делали знаменитую роспись, городом стало только Семеново, поэтому и получила столичный статус. Здесь действует музей, установлен памятник
Продукты.
Луховицы — огуречная столица.
«В России три столицы: Москва, Рязань и Луховицы», — так говорят жители этого подмосковного города. Столица в данном случае огуречная. Особые маленькие огурцы выращивают здесь сравнительно недавно, но слава так велика, что в 2015 году район даже запатентовали бренд «луховицкий огурец». Пупырчатому овощу установлен памятник в центре города, а в бывшем клубе открыт музей. Правда, огуречную повестку пытается перехватить Суздаль. Там тоже называют себя столицей и проводят ежегодный праздник огурца. А вот звание пельменной столицы застолбил за собой Ижевск. Там даже есть памятник пельменю на вилке.
Спорт.
Элиста — город шахмат.
Сказки.
Ярославль — сказочная столица.
Такой статус официально закреплен за Ярославлем с 2011 года. В городе и области самая большая концентрация официально прописанных сказочных персонажей. В самом Ярославле действует подворье Алеши Поповича, а с 2009 года открыт памятник Медведю. В окрестностях живут Баба Яга (село Кукобой),
Новый год.
Великий Устюг — родина Деда Мороза.
Устюг стал главным городом новогодних праздников в 1999 году с легкой руки Юрия Лужкова и Вологодского губернатора Вячеслава Позгалева. При поддержке Москвы там выстроили грандиозную резиденцию Деда Мороза. столичных школьников возили целыми поездами. Дедушка из Устюга (из-за большой нагрузки это целых три артиста) ездит по всей стране. Вскоре после Устюга Кострома провозгласила себя родиной Снегурочки, одно время снегурочек там было три, и две из них судились за бренд. А маленький карельский городок Олонец с нуля выстроил самостоятельный зимний миф — там живет морозец Паккайне.
Провинциальность.
Урюпинск — столица российской провинции.
Сделать бренд из собственной провинциальности догадались только в Урюпинск. Тему еще в 2000-х начал развивать тогдашний мэр Валерий Сушко. Ведь неофициальный девиз города — фраза преподавателя
Подготовил Никита Аронов.