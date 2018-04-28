10 городов, сумевших себя подать

Религия.

Верхотурье — духовный центр Урала.

Самый древний город Свердловской области еще в XVII веке имел знаменитые монастыри и собственных святых. Но наградить город особым титулом решили совсем недавно — с принятием программы «Формирование туристско-рекреационной зоны “Духовный центр Урала” на 2011−2016 годы». По ней более 2 млрд рублей областного бюджета потратили на реставрацию храмов и монастырей, проведение туристических фестивалей и реконструкция объектов ЖКХ. По похожему пути религиозного возрождения пошел Муром с местными святыми Петром и Февронией, а также Саров, еще недавно — закрытый город атомщиков.

История.

Александров — опричная резиденция.

Самый известный период в истории городка пришелся на 1564−1581 годы, когда слобода была резиденцией Ивана Грозного и фактически столицей страны. Так первый русский царь стал символом Александрова. Туристов возят в местный кремль и предлагают купить портреты Ивана Грозного. А горожане уже не первый год спорят по поводу установки памятника царю. Впрочем, на статую Грозного претендуют и многие города, отстроенные в годы его царствования, в том числе и Козельск. В Рязанской Рязань и рабочий поселок Шилово соревнуются за другого исторического героя — полулегендарного воеводу Евпатия Коловрата.

Литература.

Старая Русса — город Достоевского.

Хотя Достоевский родился в Москве, а творил в основном в Санкт-Петербурге, Старая Русса в Новгородской области претендует на звание малой родины писателя. Дом, где он действительно любил работать, переделали в музей только в 1981 году. В 2001-м в открыт памятник Достоевскому, проводятся регулярные чтения «Достоевский и современность». Русская литература послужила самоидентификации многих других городов. Марину Цветаеву, например, чтут в Елабуге, где она повесилась. Там в 2004 году открылся музей поэтессы. А Ульяновск увековечил память не столько писателя Гончарова, сколько его героя Обломова.

Застройка.

Чухлома — деревянная столица.

Городок в Костромской области издавна славится своей деревянной архитектурой. Здесь и по сей день остались старые плотницкие династии, которые рубят деревянные дома. Даже когда в прошлом году в Чухломе решили увековечить память местного уроженца Михаила Пуговкина, то памятник ему поставили в виде огромной деревянной пуговицы. Если знаковой застройки нет, ее всегда можно создать. Так в Йошкар-Оле появились копии мировых памятников архитектуры.

Промыслы.

Семенов — родина хохломы.

В нижегородском Семенове под хохлому расписаны даже урны. Из всех сел, где делали знаменитую роспись, городом стало только Семеново, поэтому и получила столичный статус. Здесь действует музей, установлен памятник ремесленнику-ложкарю, работает школа росписи, и каждый год проходит фестиваль «Золотая хохлома». Ситуация типичная — во многих городах-центрах народных промыслов именно они становятся городскими символами. Уральские Касли украшают скульптуры знаменитого каслинского литься, а в Вологде всех туристов водят в Дом кружевниц.

Продукты.

Луховицы — огуречная столица.

«В России три столицы: Москва, Рязань и Луховицы», — так говорят жители этого подмосковного города. Столица в данном случае огуречная. Особые маленькие огурцы выращивают здесь сравнительно недавно, но слава так велика, что в 2015 году район даже запатентовали бренд «луховицкий огурец». Пупырчатому овощу установлен памятник в центре города, а в бывшем клубе открыт музей. Правда, огуречную повестку пытается перехватить Суздаль. Там тоже называют себя столицей и проводят ежегодный праздник огурца. А вот звание пельменной столицы застолбил за собой Ижевск. Там даже есть памятник пельменю на вилке.

Спорт.

Элиста — город шахмат.

Из-за увлечения местного уроженца Кирсана Илюмжинова шахматами столица Калмыкии превратилась заодно и в шахматную столицу России. В центре, на площади Ленина установлена доска 5 на 5 метров, на который могут играть все желающие. В 1998 году Элиста прияла шахматную олимпиаду, к которой построили целый район «Город шахмат» с музеем древней игры и жилым комплексом «Белый слон». Другой вид спорта, биатлон, получил прописку в Ханты-Мансийске. В 1997 году реконструировали советский биатлонный центр и с 2003 года город нефтяников принимает мировые соревнования, считаясь российской столицей биатлона.

Сказки.

Ярославль — сказочная столица.

Такой статус официально закреплен за Ярославлем с 2011 года. В городе и области самая большая концентрация официально прописанных сказочных персонажей. В самом Ярославле действует подворье Алеши Поповича, а с 2009 года открыт памятник Медведю. В окрестностях живут Баба Яга (село Кукобой), Мышка-норушка (Мышкин), Царевна-Лягушка и Емеля (Ростов Великий), Курочка Ряба (Ермаково) и Царь Берендей (Переславль-Залесский). Свою сказочную историю пишут и другие города. Ульяновск, например, официальная родина Колобка. Этот герой даже стал талисманом чемпионата по хоккею с мячом.

Новый год.

Великий Устюг — родина Деда Мороза.

Устюг стал главным городом новогодних праздников в 1999 году с легкой руки Юрия Лужкова и Вологодского губернатора Вячеслава Позгалева. При поддержке Москвы там выстроили грандиозную резиденцию Деда Мороза. столичных школьников возили целыми поездами. Дедушка из Устюга (из-за большой нагрузки это целых три артиста) ездит по всей стране. Вскоре после Устюга Кострома провозгласила себя родиной Снегурочки, одно время снегурочек там было три, и две из них судились за бренд. А маленький карельский городок Олонец с нуля выстроил самостоятельный зимний миф — там живет морозец Паккайне.

Провинциальность.

Урюпинск — столица российской провинции.

Сделать бренд из собственной провинциальности догадались только в Урюпинск. Тему еще в 2000-х начал развивать тогдашний мэр Валерий Сушко. Ведь неофициальный девиз города — фраза преподавателя марксизма-ленинизма из советского анекдота: «Брошу все и уеду в Урюпинск». В 2012 году «Столица русской провинции» — зарегистрированный товарный знак. Большую глухомань найти трудно: Урюпинск максимально удален от всех крупных городов, поезда в него уже несколько лет не ходят. Правда, развитию туризма такая оторванность тоже не способствует.