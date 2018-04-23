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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Приморье такое Приморье: на край идут дожди и 30-градусная жара

Новая неделя принесла в Приморье неустойчивую погоду — жителям края предстоит пережить и дожди, и насладиться солнечными, по-летнему жаркими днями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: Восток Медиа

По данным портала «Примпогода», сегодня, 23 апреля, под влиянием антициклона, в основном, ожидается погода без осадков. Днём воздух прогреется до +13… +20 градусов, на побережье +5…+12 градусов.

Однако к концу дня погода начнёт меняться. С запада подойдёт холодный циклонический вихрь, местами начнутся небольшие дожди. Во вторник циклонический вихрь будет перемещаться над краем. В отдельных районах пройдут небольшие и умеренные осадки. Облачность уменьшит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Поэтому минимальная температура повысится, а максимальная повысится на 2−4 градуса.

К середине недели циклонический вихрь покинет Приморье, а погоду вновь будет определять поле повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, температурный фон начнёт повышаться — в отдельных районах столбики термометров поднимутся до +30.

Во Владивостоке сегодня вечером с вероятностью около 60% может начаться дождь, который сохранится в ночь на вторник. В дальнейшем погода будет без осадков. Максимальная температура днём +9…+13 градусов.

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