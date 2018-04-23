«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и простился с Премьер-лигой

В предпоследнем домашнем матче в Премьер-лиге армейцы Хабаровска проиграли московскому «Динамо» — 0:1. После этой игры дальневосточники окончательно потеряли прописку в Премьер-лиге и возвращаются в ФНЛ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Главная беда — клуб в весенней части сезона продолжает не забивать, доведя безголевую серию с учетом кубкового матча до 750 минут. Вместо того, чтобы бить по воротам, игроки начинают пробовать улучшить ситуацию, словно боятся брать на себя ответственность.



Гости играли вторым номером, упорно ждали своего шанса и дождались. На 69-й минуте наши футболисты оставили в опорной зоне никем не прикрытого Александра Ташаева, который, получив передачу от Константина Рауша, спокойно обработал мяч и вколотил его в «девятку».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mxeOhVPCkWE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Концовку встречи хозяева провели активно, на последних минутах в атаку пошёл даже вратарь Александр Довбня, но всё в итоге закончилось как обычно — поражением.