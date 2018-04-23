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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Моргана Фримана обвинили в сексуальной связи со своей внучкой

Актер Морган Фриман оказался вовлечен в сексуальный скандал. Об этом сообщает издание The New York Post.

Источник: AP 2018

Артиста обвинили в сексуальной связи со своей внучкой, 33-летней Иденой Хайнс, погибшей в 2015 году от 25 ножевых ранений, которые, предположительно, нанес ее бойфренд Ламар Дэвенпорт. В ходе судебного заседания адвокат обвиняемого Бет Ангер заявила, что убитая «рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях».

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Идена Хайнс не являлась кровной родственницей Фримена — актер удочерил ее мать Дину Адэйр — но они долгое время знали друг друга. По информации газеты, информация о предполагаемом романе Фримана и Хайнс появилась еще в 2009 году, и сплетники даже говорили о готовящемся браке. Они оба отрицали эти слухи, а внучка даже выпустила отдельное заявление, в котором заявляла, что «подобные истории не только являются ложью, но и болезненны для нее и ее семьи».

Сексуальный скандал разгорелся в конце 2017 года после того, как несколько десятков женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались домогательствам со стороны продюсера.

В сентябре 2017 года Фриман заявил, что США «атакованы», а американцы находятся «на войне». Он рассказал «о бывшем шпионе КГБ, разозлившемся из-за развала своей родной страны, который строит планы мести» и с помощью кибероружия и медиа «атакует демократические страны на всей планете».

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