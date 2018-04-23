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03:50 (мск), источник: Восток Медиа

Семь зон отдыха благоустроят во Владивостоке

Первая велосипедная дорожка, пешеходная тропа от «Олимпийца» до мыса Кунгасного, новый туалет — все это появится во Владивостоке уже в 2018 году, сообщили РИА «Восток-Медиа» в мэрии.

В городе начнут работы по благоустройству семи общественных территорий. Список пополнился общественными пространствами, которые расположены следующими за ТОП-5 по итогам мартовского голосования.

По мнению главы Владивостока, благоустроенные места отдыха — один из показателей качества нашей жизни, повышение которого мэрия считает своим приоритетом.

«Мы продолжим создание комфортной городской среды в рамках федеральной программы. Перед администрацией Владивостока стоит ряд задач. Прежде всего, необходимо обеспечить безусловную реализацию выбранных жителями проектов. Владивостокцы должны увидеть, что их мнение является обязательным для городских властей. Нельзя допустить, чтобы поддержанные населением проекты осуществлялись некачественно или не выполнялись совсем, — отметил Виталий Веркеенко. — Я хочу, чтобы Владивосток развивался и процветал, а горожане жили полной и счастливой жизнью».

В управлении градостроительства и архитектуры администрации города озвучили итоговый список общественный территорий, работы по благоустройству которых начнутся уже в этом году. Это:

— пешеходная тропа «Берег здоровья»;.

— зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (общественный туалет); — территория между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера;.

— общественная территория «Сопка Бурачка»;.

— территория в районе МБОУДО «Владивостокский городской дворец детского творчества»;.

— общественная территория (ул. Енисейская, 23−24, адресная привязка: ул. Русская, 5);.

— парк (о. Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой).

«Одни объекты получится благоустроить уже в этом году. Например, в этом году будет запущен в работу общественный туалет на Спортивной набережной, создана пешеходная и велодорожка в рамках проекта «Берег здоровья» от «Олимпийца» и мыса Кунгасного. Частично благоустроены территории в районе Дворца детского творчества, сквер Адмирала Невельского и А. С. Пушкина, — пояснили в управлении градостроительства и архитектуры.

— По другим будут вестись подготовительные и документационные работы, которые являются также важным этапом проведения качественного благоустройства территорий. В любом случае работа по всем семи объектом уже началась. Сейчас мы приступили к этапу подготовки проектно-сметной документацию общественных территорий".

Как отметили в УГА, обновление и совершенствование городской среды во Владивостоке позволит повысить качество жизни горожан и будет способствовать туристической привлекательности краевого центра.

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