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03:59 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске построят храм Николая Чудотворца

В Индустриальном районе Хабаровска построят храм святителя Николая Чудотворца. Церковь возведут вблизи краевого дворца дружбы «Русь». Уже этой осенью там появится временное помещение, где будут принимать прихожан и проводить службы.

Новый храм станет первым и пока единственным на территории микрорайона. По проекту в здании будет три придела. Оно сможет вместить около тысячи человек. Как сообщает пресс-служба Хабаровской епархии, храм станет духовно-культурным центром Индустриального района. На базе нового прихода планируют создать православную гимназию.

Сейчас идут проектно-изыскательские работы. По словам настоятеля прихода Николая Чудотворца священника Андрея Долгополова, одновременно с началом строительных работ начинается и активная информационная деятельность: о ходе строительства верующим будут рассказывать в социальных сетях и на собственном видеоканале, издадут и приходской листок.

РИА «Восток-Медиа» писало, что сейчас в дальневосточной столице возводят ещё несколько церквей. В посёлке Горького закладывают фундамент для храма Пресвятой Богородицы, а в Краснофлотском районе строители практически завершили возведение храма Александра Невского, который воссоздавали на месте сгоревшего строения.

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