В Хабаровске построят храм Николая Чудотворца

Новый храм станет первым и пока единственным на территории микрорайона. По проекту в здании будет три придела. Оно сможет вместить около тысячи человек. Как сообщает пресс-служба Хабаровской епархии, храм станет духовно-культурным центром Индустриального района. На базе нового прихода планируют создать православную гимназию.

Сейчас идут проектно-изыскательские работы. По словам настоятеля прихода Николая Чудотворца священника Андрея Долгополова, одновременно с началом строительных работ начинается и активная информационная деятельность: о ходе строительства верующим будут рассказывать в социальных сетях и на собственном видеоканале, издадут и приходской листок.