Приморские циркачи вошли в число лучших на Дельфийских играх

Коллектив «Конфети» — пятнадцать талантливых юношей и девушек — показал номер «Мегаполис Style» в современном стиле. Под быстрый ритм ребята жонглировали и танцевали. Участники команды отмечают, что путь к победе был нелегким, пришлось много тренироваться, чтобы обойти конкурентов.

«Нужно было показать яркий, стильный, необычный номер. И мы это сделали! Зал аплодировал, жюри тоже осталось довольно нашим выступлением», — отметили участники циркового коллектива.

По словам руководителя коллектива «Конфетти» Оксаны Лазутиной, для Дельфийских игр ребята специально подобрали номер, связанный с городской тематикой.

«Номер сочетает в себе студенческую молодую энергетику и огни большого города. Сначала на сцене лишь два жонглера, но потом ребят становится больше, а сами булавы начинают светиться. Очень красивый номер», — отметила Оксана Лазутина.

Это не единственная победа приморских артистов цирка. В сольном выступлении номинации «Цирк» бронзовую медаль завоевала воздушная акробатка из Приморья Елена Сокольникова.

Отметим, номинация «Цирк» стала одной из самых зрелищных на Дельфийских играх. Акробаты, гимнасты, жонглеры и другие талантливые цирковые артисты собрались в Доме профсоюзов, чтобы показать свои умения и победить на Семнадцатых Дельфийских играх. В номинации приняли участие более 20 представителей регионов страны. Участники выступали в возрастных категориях от 10 до 24 лет.

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России открылись во Владивостоке в субботу, 21 апреля. В них принимают участие свыше 1800 участников из 69 регионов России. На играх планируется разыграть 700 комплектов медалей и семь кубков командного первенства. Соревнования проходят по 31 номинации, включающих различные сферы искусства, в составе жюри — 93 судьи.

Приветствие участникам и гостям Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России направил президент России Владимир Путин. Он отметил объединяющую роль игр для творческой молодежи и пожелал участникам удачи, а гостям — незабываемых впечатлений. Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на церемонии открытия подчеркнул, что организаторы сделали все, чтобы участники чувствовали себя во Владивостоке, как дома — уютно, комфортно, безопасно. Для детей из других регионов подготовлены различные экскурсии, они смогут увидеть достопримечательности Владивостока, побывать в ВДЦ «Океан» и океанариуме.