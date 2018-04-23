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06:45 (мск), источник: Om1.ru

Омичей ждет долгая рабочая неделя

Из-за предстоящих майских праздников суббота будет рабочей.

На этой неделе омичей ждет шесть рабочих дней, вместо традиционных пяти. В субботу, 28 апреля, работающим жителям России придется отрабатывать за понедельник, 30 апреля. С воскресенья начнутся четырехдневные майские выходные — 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая.

Затем выходные и рабочие дни будут чередоваться два через два. 3 и 4 мая будут рабочими днями, 5 и 6 — выходными. Следующая рабочая неделя будет разбита Днем Победы, 9 мая. Рабочими будут 7 и 8 мая, а затем 10 и 11.

После 11 мая режим выходных и работы вернется в обычное русло. В следующий раз омичи будут отдыхать только в июне.

Добавим, что в этом году МЧС разрешило омичам жарить шашлыки на дачах. Майские праздники традиционно открывают этот сезон.

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