Омичей ждет долгая рабочая неделя

На этой неделе омичей ждет шесть рабочих дней, вместо традиционных пяти. В субботу, 28 апреля, работающим жителям России придется отрабатывать за понедельник, 30 апреля. С воскресенья начнутся четырехдневные майские выходные — 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая.

Затем выходные и рабочие дни будут чередоваться два через два. 3 и 4 мая будут рабочими днями, 5 и 6 — выходными. Следующая рабочая неделя будет разбита Днем Победы, 9 мая. Рабочими будут 7 и 8 мая, а затем 10 и 11.

После 11 мая режим выходных и работы вернется в обычное русло. В следующий раз омичи будут отдыхать только в июне.