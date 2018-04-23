Гособвинение попросило у суда 103 года заключения для «приморских партизан»

Источник: AP 2018

Предлагается назначить наказание в виде лишения свободы на 25 лет Александру Ковтуну, на 24 года и 6 месяцев — Владимиру Илютикову, на 21 год и 10 месяцев — Максиму Кириллову, на 24 года Алексею Никитину и на 8 лет и 1 месяц Вадиму Ковтуну.

Сейчас в суде продолжаются прения сторон. Защита попросила суд при вынесении приговора учесть смягчающие обстоятельства: состояние здоровья подсудимых, явку с повинной, положительные характеристики, помощь следствию и т. д.

Нынешний процесс начался 16 февраля 2017 года после того, как Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор «приморским партизанам» по делу об убийстве наркоторговцев, благодаря которому Вадима Ковтуна и Алексея Никитина отпустили на свободу. В ходе пересмотра дела в начале 2018 года Алексея Никитина снова арестовали. В апреле суд заключил под стражу последнего остававшегося на свободе подсудимого по делу «приморских партизан» Вадима Ковтуна.