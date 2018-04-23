Приморцев приглашают стать факелоносцами Эстафеты огня Зимней универсиады-2019

Всего неделя осталась до завершения приема заявок на конкурс факелоносцев Эстафеты огня Зимней универсиады-2019. Приморцев приглашают принять участие в конкурсе и стать факелоносцами.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на оргкомитет Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, 2 мая 2018 года завершится прием заявок от кандидатов в факелоносцы Эстафеты огня Зимней универсиады-2019. Стать участником масштабного проекта может любой гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать достижениями в учебе, спорте, науке, творчестве, профессиональной или общественной деятельности.

Для участия в конкурсе претенденты должны зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и отправить заявку.

Напомним, Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны. Это города, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные экономические, спортивные и культурные центры: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск и другие. Финиширует эстафета огня в Красноярске.

Для рассмотрения заявок в каждом городе-участнике эстафеты огня будет сформирована специальная комиссия, которая оценит портфолио потенциальных факелоносцев и примет решение об их участии в проекте.

Результаты конкурса появятся на официальном сайте Студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.