Минэкологии создало карту загрязнений Красноярска

На карте разными цветами обозначены организации-вредители: красным — те, чья деятельность приостановлена судом, синим — предприятия под временным запретом на деятельность, оранжевым помечены места, в отношении которых ведется административное расследование, зеленым цветом обозначены не нарушающие санитарные нормы организации. На карту также нанесут незаконные свалки.

«Отметки на карте будут добавляться по мере проведения рейдов. Это делается для того, чтобы при обращении в ту или иную организацию за услугами красноярцы могли видеть, соблюдает ли предприятие требования экологического законодательства», — пояснила заместитель министра — начальник отдела государственного экологического надзора Минэкологии края Юлия Гуменюк.