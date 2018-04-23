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07:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Проезд в челябинских маршрутках планируют поднять до 30−35 рублей

Скорее всего, стоимость поднимется осенью.

СМИ сообщили о совещании частных перевозчиков с представителями администрации Челябинска. По слухам, на нем обсуждалось возможное повышение стоимости проезда в городских маршрутных такси. Планируется, что проезд в маршрутках сначала подорожает до 30, а потом до 35 рублей. Но конкретные сроки не называются.

Поднять стоимость проезда сразу на пять рублей — это был бы рекорд. Обычно в транспорте повышают цены на билет на два-три рубля. И каждый раз после этого маршрутчики сталкиваются с небольшим оттоком пассажиров, который прекращается через месяц-другой. Поскольку общественный транспорт остается спорной альтернативой, люди все равно продолжают ездить на частниках.

«На совещании сначала говорили, что поднимать цену пока можно только до 27 рублей. А потом отказались совсем. Летом пассажиров традиционно становится меньше, выручка упадет. О повышении проезда снова заговорят осенью», сообщил СМИ источник среди перевозчиков.

Скорее всего, 23 апреля глава Челябинска Евгений Тефтелев прокомментирует слухи о возможном повышении цен на проезд.

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