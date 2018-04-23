Жильцы новостройки в Омске выбрасывают мусор из окон
Соседи возмущены ленью людей.
Соседи возмущены ленью людей.
Житель Левого берега поделился негодованием в социальной сети «ВКонтакте». Он рассказал о быте обитателей нового дома #34 по улице Перелета, которые выбрасывают мусор прямо из окон. Автор поста живёт напротив, поэтому неоднократно замечал: жилец на одном из этажей ленится донести мусор даже до мусоропровода, установленного в подъезде. Он избавляется от отходов, не утруждая себя, — бросает в окно.
Внизу у дома территория усыпана пакетами и разлетающимися отходами. Автор сообщения пытался поймать вредителя с поличным: пришел после очередного случая, но дверь ему никто не открыл.
Пользователи соцсетей бурно обсуждают увиденное и не скупятся на эмоции, называя увиденное свинством. Отметим, что стоимость жилья в этой многоэтажке начинается от 2,5 миллионов рублей.