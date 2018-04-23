Шторм в Челябинской области: МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
23 апреля на Южном Урале ожидается дождливая погода.
23 апреля на Южном Урале ожидается дождливая погода.
Осадки с возможными грозами ожидаются почти во всех районах Челябинской области в понедельник, 23 апреля. Ветер 7−12 м/с, но возможны отдельные порывы до 22 м/с. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в
При такой погоде горожанам советуют обходить стороной деревья и рекламные щиты. Их может повалить сильным порывом ветра. Уходя из дома, закройте плотно окна.
По данным синоптиков, днем 23 апреля воздух в Челябинске прогреется до +14 градусов. В ближайшие дни в городе ожидаются осадки, а к выходным потеплеет до 17 градусов.