Шторм в Челябинской области: МЧС предупредило о грозе и сильном ветре

Осадки с возможными грозами ожидаются почти во всех районах Челябинской области в понедельник, 23 апреля. Ветер 7−12 м/с, но возможны отдельные порывы до 22 м/с. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

При такой погоде горожанам советуют обходить стороной деревья и рекламные щиты. Их может повалить сильным порывом ветра. Уходя из дома, закройте плотно окна.