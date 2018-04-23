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07:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение

Новая неделя начнётся с мокрого снега, гололедицы и сильного ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 51% 770 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Начало новой рабочей недели будет в Пермском крае не совсем весенним. В МЧС объявили штормовое предупреждение.

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«По данным Пермского гидрометцентра ночью и утром 23 апреля по Пермскому краю ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра 18−23 м/с, — говорится в сообщении.

Жителям Прикамья рекомендовано: уходя из дома, закрывать окна и выключать электроприборы. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности прогулки и поездки необходимо отложить до стабилизации погодных условий.

Напомним, апрельская метель в воскресенье застала врасплох пермских автомобилистов. В крае произошло множество аварий.

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