В Красноярске изменится схема движения городских автобусов

«Маршрутная сеть города Красноярска разработана НИИ автомобильного транспорта и внедрена в 2008 году. На протяжении последних лет в городе произошло значительное изменение спроса на пассажирские перевозки. Красноярцы стали предпочитать ездить на личных автомобилях, машин стало намного больше, поэтому улично-дорожная сеть Красноярска не справляется с таким большим количеством транспорта. Это привело к пробкам, из-за которых скорость передвижения автобусов значительно снизилась, что привело к увеличению времени поездки пассажиров. Кроме того, существующая планировка улично-дорожной сети города привела к дублированию маршрутов городских автобусов в центральной части и на основных магистралях города. Это негативно сказалось и на качестве пассажирских перевозок, безопасности и на экологии», — объяснил такое решение руководитель департамента транспорта Дмитрий Петров.

Два автобусных маршрута продлят. Так, с 1 мая автобус № 52 «Предмостная площадь — Мясокомбинат» будет двигаться по ул. Калинина, а конечную остановку перенесут с Предмостной площади на ЛДК (Пашенный). Конечной маршрута № 87 «Ветлужанка — Солнечный» станет Мясокомбинат. С этой остановки автобусы поедут по ул. Тотмина, Высотной, Свободному и далее — по своей старой схеме в направлении Северного и Солнечного. Автобус № 36 «ЛДК — Ж/д больница» теперь поедет по проспекту Мира в обоих направлениях. Маршрут № 55 «п. Водников — Ж/д вокзал» перенесут с улицы Щорса на Павлова. Автобус № 65 «ДК Кировский — Красноярск-Северный» будет сворачивать с ул. Вавилова на проспект им. газеты «Красноярский рабочий» через улицу Затонскую. Кроме того, изменят и подвижной состав: вместо автобусов марки ПАЗ на линию выйдут автобусы большого класса, количество которых увеличат на две единицы. Маршрут № 88 «СФУ — Спортзал» теперь не будет ходить по центру, а поедет через ул. Караульную. Также на популярных маршрутах в «часы пик» сократят интервалы движения до 8−10 минут.