В Красноярске изменится схема движения городских автобусов
С 1 мая схема движения красноярских автобусов существенно изменится. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
С 1 мая схема движения красноярских автобусов существенно изменится. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Автобусы маршрутов № 76, 79, 84, 89 больше не выйдут на линию. Сами маршруты признали дублирующими либо непопулярными, а с перевозчиками расторгнут контракты.
«Маршрутная сеть города Красноярска разработана НИИ автомобильного транспорта и внедрена в 2008 году. На протяжении последних лет в городе произошло значительное изменение спроса на пассажирские перевозки. Красноярцы стали предпочитать ездить на личных автомобилях, машин стало намного больше, поэтому
Два автобусных маршрута продлят. Так, с 1 мая автобус № 52 «Предмостная площадь — Мясокомбинат» будет двигаться по ул. Калинина, а конечную остановку перенесут с Предмостной площади на ЛДК (Пашенный). Конечной маршрута № 87 «Ветлужанка — Солнечный» станет Мясокомбинат. С этой остановки автобусы поедут по ул. Тотмина, Высотной, Свободному и далее — по своей старой схеме в направлении Северного и Солнечного. Автобус № 36 «ЛДК — Ж/д больница» теперь поедет по проспекту Мира в обоих направлениях. Маршрут № 55 «п. Водников — Ж/д вокзал» перенесут с улицы Щорса на Павлова. Автобус № 65 «ДК Кировский — Красноярск-Северный» будет сворачивать с ул. Вавилова на проспект им. газеты «Красноярский рабочий» через улицу Затонскую. Кроме того, изменят и подвижной состав: вместо автобусов марки ПАЗ на линию выйдут автобусы большого класса, количество которых увеличат на две единицы. Маршрут № 88 «СФУ — Спортзал» теперь не будет ходить по центру, а поедет через ул. Караульную. Также на популярных маршрутах в «часы пик» сократят интервалы движения до 8−10 минут.