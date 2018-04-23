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06:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

В три экспедиции отправятся поисковые отряды Иркутской области

Три экспедиции проведёт в 2018 году Иркутская областная молодежная общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти».

Как сообщает 23 апреля пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя организации Нину Торопкину, с 17 апреля по 8 мая сводный отряд из 29 человек под руководством Виктора Щелина работает в Старорусском районе Новгородской области. «Старая Русса и ее окрестности были местом тяжелых боев с самого начала Великой Отечественной войны, там погибло очень много бойцов», — рассказала она.

С 1 по 30 июля в районе «Невского пятачка» в Ленинградской области поисковую экспедицию проведет отряд «Искатель» имени А. И. Засухина из Усолья-Сибирского. Нина Торопкина, которая является командиром отряда, рассказала, что с момента организации «Искателя» в 1982 году поисковики побывали не только на «Невском пятачке», но и на местах боев на Халхин-Голе (Монголия) и на Суояровском плацдарме (Карелия).

«За эти годы бойцы отряда подняли и похоронили останки 369 солдат, которые пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Люди, отдавшие свои жизни за Родину, похоронены по-человечески, родственники тех, чьи имена удалось установить, теперь знают, где поклониться своим близким», — рассказала Нина Торопкина.

В августе в Новгородской области будут работать три поисковых отряда из Иркутской области — «Сибирь» из Шелеховского района, «Дань памяти» из Нижнеудинска и «Верность» из села Баклаши Шелеховского района.

План поисковых работ одобрен Министерством обороны Российской Федерации и руководством общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В этом году движение запланировало 1821 экспедицию на территории 37 субъектов Российской Федерации.

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