В три экспедиции отправятся поисковые отряды Иркутской области
Три экспедиции проведёт в 2018 году Иркутская областная молодежная общественная организация
Три экспедиции проведёт в 2018 году Иркутская областная молодежная общественная организация
Как сообщает 23 апреля
«За эти годы бойцы отряда подняли и похоронили останки 369 солдат, которые пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Люди, отдавшие свои жизни за Родину, похоронены
В августе в Новгородской области будут работать три поисковых отряда из Иркутской области — «Сибирь» из Шелеховского района, «Дань памяти» из Нижнеудинска и «Верность» из села Баклаши Шелеховского района.
План поисковых работ одобрен Министерством обороны Российской Федерации и руководством общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В этом году движение запланировало 1821 экспедицию на территории 37 субъектов Российской Федерации.