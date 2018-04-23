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07:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии подсчитали ущерб от воскресного урагана

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии подсчитывают ущерб от воскресного урагана. Служба спасения сообщила о случаях падения деревьев, шифера, обшивки зданий.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 51% 770 мм рт. ст. 3 м/с

Так, произошло 7 случаев падения деревьев и элементов кровли на автомобили. Транспортные средства пострадали на ул. Кольцевая, 24, Королева, 27, Исмагилова, 21, Центральная, 22, Ахметова, 300/3, Мушникова, 17/4, Машинистов, 6.

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Зафиксировано падение дерева на воздушную линию электропередач на ул. Старичная, 44, в результате которой некоторые потребители, проживающие в частном секторе, остались без электричества. Аварию устраняют специалисты ПО УГЭС.

На ул. Красноводская, 18, сорванный ветром рубероид повис на краю крыши здания. Спасатели ПСО г. Уфы при помощи альпинистского снаряжения и шанцевого инструмента ликвидировали угрозу падения.

Также поступило сообщение о падении облицовочной плиты с жилого дома № 41 по ул. Российская. Место падения ограждено.

По информации службы спасения, никто не пострадал.

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