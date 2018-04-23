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06:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Поголовье свиней сократилось в Иркутской области на 2,4%

В Иркутской области третий год продолжается снижение поголовья свиней.

Как сообщает 23 апреля 2018 года Иркутскстат, в 2017 году оно сократилось на 4,6 тыс. голов (на 2,4%). Этот процесс затронул все категории хозяйств, но активнее других сельхозпроизводителей от содержания свиней отказываются фермеры, за год снизив поголовье на 19%.

При этом фермеры Иркутской области довольно быстро наращивают поголовье коров (годовая прибавка — 17%), овец и коз (+8%). Хозяйства населения меняют свои животноводческие предпочтения в пользу мелкого рогатого скота, увеличив наличие овец и коз на 7% к 2016 году и снизив стадо крупных рогатых на 2,7%. В сельскохозяйственных организациях за год выросло только наличие крупного рогатого скота (на 3,1%), при снижении поголовья других животных.

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