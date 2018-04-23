Красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя
Жители России будут работать в субботу, 28 апреля.
Жители России будут работать в субботу, 28 апреля.
В России началась шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 апреля включительно. Выходной день с субботы переносится на понедельник, 30 апреля. Среда, 2 мая, будет нерабочей за счет переноса выходного дня с 7 января.
Таким образом, жителей России ждет четыре дня отдыха — с 29 апреля по 2 мая по случаю празднования Дня весны и труда. На следующей неделе рабочими будут только два дня — 3 и 4 мая.
Продолжительных выходных в следующем месяце больше не будет. На празднование Дня Победы в этом году отведен один день — 9 мая.
Отметим, с 10 по 12 июня горожане будут отмечать День России и 390-летие Красноярска. Программу Дня города подготовят в середине мая. Тогда же станет известно, какие мероприятия запланировала мэрия. Места народных гуляний определят в начале июня.