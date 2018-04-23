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07:27 (мск), источник: АиФ Омск

23 апреля сотрудники ГИБДД проверят омских водителей на трезвость

Омичи в соцсетях сообщают, что стражи порядка уже вышли в рейды.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 23 апреля, сотрудники ГИБДД проверят омских водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД уже начали проводить профилактическое мероприятие. Омичи в соцсетях сообщают, что госавтоинспекторы вышли, к примеру, на центральные городские магистрали.

«Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков перед выездом на машине», — сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Отметим, что водителям, которых поймают за рулём в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.

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