Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 23 апреля, сотрудники ГИБДД проверят омских водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД уже начали проводить профилактическое мероприятие. Омичи в соцсетях сообщают, что госавтоинспекторы вышли, к примеру, на центральные городские магистрали.

«Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков перед выездом на машине», — сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.