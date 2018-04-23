Буркова поздравили с днем рождения «Уральские пельмени»

— Уважаемый Александр Леонидович! Как коренная уралочка и человек, лично знающий вас немало, я с теплотой и от чистого сердца поздравляю вас с днем рождения! Неординарный вы человек, Александр Леонидович: грамотный, проницательный, строгий руководитель. Это факт. Но самое главное не это, а вот что. Десятилетия напряженной политической работы или даже, не побоюсь этого слова, борьбы не смогли задавить в вас простого, искреннего, открытого человека. Несмотря на статус, вы с уважением относитесь к людям, порядочны, ответственны, неравнодушны и… с чувством юмора! Да, звучит, возможно, банально, но что поделать, если это правда. Я желаю вам здоровья и успехов! Пусть ваши взвешенные и выверенные решения продолжают приносить пользу жителям Омской области!