Буркова поздравили с днем рождения «Уральские пельмени»
Врио губернатора Омской области Александр Бурков сегодня получает поздравления от коллег, друзей и даже бывших земляков.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков сегодня получает поздравления от коллег, друзей и даже бывших земляков.
Сегодня, 23 апреля, главе Омской области Александру Буркову исполнился 51 год. Для него это первый день рождения в Омске. Врио губернатора уже поздравляют политики, журналисты, известные омичи и не только.
Юлия Михалкова, участница шоу «Уральские пельмени» (цитата «ОмскРегион»):
— Уважаемый Александр Леонидович! Как коренная уралочка и человек, лично знающий вас немало, я с теплотой и от чистого сердца поздравляю вас с днем рождения! Неординарный вы человек, Александр Леонидович: грамотный, проницательный, строгий руководитель. Это факт. Но самое главное не это, а вот что. Десятилетия напряженной политической работы или даже, не побоюсь этого слова, борьбы не смогли задавить в вас простого, искреннего, открытого человека. Несмотря на статус, вы с уважением относитесь к людям, порядочны, ответственны, неравнодушны и… с чувством юмора! Да, звучит, возможно, банально, но что поделать, если это правда. Я желаю вам здоровья и успехов! Пусть ваши взвешенные и выверенные решения продолжают приносить пользу жителям Омской области!
Бурков возглавляет Омскую область с октября 2017 года. Первые полгода на посту врио губернатора выдались сложными. В частности, именно ему пришлось разбираться с чередой взрывов газовых баллонов. Во время решений этих проблем врио губернатора зарекомендовал себя как ответственный и способный руководитель. Омичи надеются, что уральский политик сможет изменить жизнь в регионе в лучшую сторону.