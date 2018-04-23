В Красноярске начался ремонт фасада музейного центра «Площадь Мира»

Работы планируют окончить до 15 декабря. Согласно проекту, в здании установят новые окна, подсветку, большой медиаэкран. Работы проводит компания «Титан». По данным портала госзакупок, стоимость тендера — 111 миллионов рублей.

Попасть через главные двери музей стало проблематично. На время ремонта будут работать два входа: через открытое пространство «Окна» со стороны улицы Карла Маркса, и через центральный вход, к которому можно пройти по набережной.