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06:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске начался ремонт фасада музейного центра «Площадь Мира»

Работы продлятся до 15 декабря.

В краевой столице начался ремонт фасада музейного центра «Площадь Мира».

Работы планируют окончить до 15 декабря. Согласно проекту, в здании установят новые окна, подсветку, большой медиаэкран. Работы проводит компания «Титан». По данным портала госзакупок, стоимость тендера — 111 миллионов рублей.

Попасть через главные двери музей стало проблематично. На время ремонта будут работать два входа: через открытое пространство «Окна» со стороны улицы Карла Маркса, и через центральный вход, к которому можно пройти по набережной.

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