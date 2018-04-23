В Омске во время ледохода к берегу прибило яхту
Владелец умудрился потерять судно.
Владелец умудрился потерять судно.
В Омске жители Левобережья в воскресное утро наблюдали необычную картину — к берегу Иртыша прибило одинокую яхту.
Судно застряло на берегу в зарослях деревьев. Одна из омичек обратилась в МЧС с сообщением о брошенной яхте, там ей ответили, что никаких заявлений о пропаже им не поступало, а вытащить судно из воды сейчас нет возможности. На Иртыше начался ледоход.
Владелец нашелся в комментариях под опубликованным в соцсети фото яхты. На своей странице оптимистичный парень написал: «Как не запланировано открыть сезон? Просто не привяжи швартовые, с мыслью — а завтра привяжу». В конце сообщения омич поставил смеющийся смайлик.