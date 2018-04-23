Эминем отметил 10 лет трезвости

Фотографией медальона, который он получил в реабилитационном центре в честь этой даты, музыкант поделился в Instagram.

Многие годы артист боролся с алкоголизмом и зависимостью от наркотиков. В 2007 году он чуть не умер от передозировки, после чего обратился в реабилитационный центр и начал активно бороться с пагубной привычкой.