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07:05 (мск), источник: Известия

Эминем отметил 10 лет трезвости

Рэпер Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под псевдонимом Эминем, отпраздновал 10 лет трезвости.

Источник: AP 2018

Фотографией медальона, который он получил в реабилитационном центре в честь этой даты, музыкант поделился в Instagram.

«Отпраздновали мои 10 лет вчера», — написал он.

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Многие годы артист боролся с алкоголизмом и зависимостью от наркотиков. В 2007 году он чуть не умер от передозировки, после чего обратился в реабилитационный центр и начал активно бороться с пагубной привычкой.

В марте директор Национального научного центра (ННЦ) наркологии Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов.

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