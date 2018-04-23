Эминем отметил 10 лет трезвости
Рэпер Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под псевдонимом Эминем, отпраздновал 10 лет трезвости.
Рэпер Маршалл Брюс Мэтерс III, известный под псевдонимом Эминем, отпраздновал 10 лет трезвости.
Фотографией медальона, который он получил в реабилитационном центре в честь этой даты, музыкант поделился в Instagram.
«Отпраздновали мои 10 лет вчера», — написал он.
Многие годы артист боролся с алкоголизмом и зависимостью от наркотиков. В 2007 году он чуть не умер от передозировки, после чего обратился в реабилитационный центр и начал активно бороться с пагубной привычкой.
В марте директор Национального научного центра (ННЦ) наркологии Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов.