Губернатор: Создание скейт-зоны в Комсомольске поможет бороться с вандалами

Зона для любителей кататься на роликах и скейтбордах может появиться на набережной Комсомольска-на-Амуре — такая площадка не только станет местом отдыха, но и в некоторой степени убережет город от вандалов. Об этом заявил глава региона Вячеслав Шпорт во время рабочего визита в Комсомольск, сообщает портал «Губерния».

Вячеслав Шпорт осмотрел набережную, пообщался с горожанами, а затем поделился с журналистами планами по развитию этой территории.

«Люди говорят спасибо за то, что мы уже сделали здесь, рассказывают, что они еще хотят увидеть. Например, скейт-зону. На наш взгляд, спортивные объекты, которые мы собираемся построить на набережной, решат часть возникающих проблем по вандализму — вон скамейки [в городе] поломали. Может, это сделано из-за того, что негде [тем, кто разрушил скамейки] применить свои игрушки», — сказал губернатор.

Как сообщало издание komcity.ru, в последний раз вандалы сломали скамейки и урны на площади перед Драмтеатром. Это произошло в середине апреля.

По информации пресс-службы правительства, вопрос с созданием скейт-зоны собираются решить в течение года. Изменения ждут и комсомольский речной вокзал, но сроки пока не известны.

«Мы многие годы бились с нерадивыми собственниками [речного вокзала]. Наконец, сегодня мы пришли к какому-то решению. Нам остался еще один-два шага. Заберем речной вокзал себе и сделаем из него лучший речной вокзал на Дальнем Востоке и в Сибири», — отметил глава региона.