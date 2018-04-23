На окраине Екатеринбурга изменяется движение автобусов
В екатеринбургском поселке Горный Щит с 23 апреля перекрывают улицу Кирова, сообщили в мэрии.
В екатеринбургском поселке Горный Щит с 23 апреля перекрывают улицу Кирова, сообщили в мэрии.
Ограничения коснутся участка между улицами Ленина и Кооперативной и будут действовать до 18 мая.
На отрезке длиной 160 м будут вестись работы на теплосетях.
В связи с этим изменится маршрут автобуса № 11. Общественный транспорт и другие участники движения будут объезжать зону ремонта по улице Титова.