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07:52 (мск), источник: ЕАН

На окраине Екатеринбурга изменяется движение автобусов

В екатеринбургском поселке Горный Щит с 23 апреля перекрывают улицу Кирова, сообщили в мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения коснутся участка между улицами Ленина и Кооперативной и будут действовать до 18 мая.

На отрезке длиной 160 м будут вестись работы на теплосетях.

В связи с этим изменится маршрут автобуса № 11. Общественный транспорт и другие участники движения будут объезжать зону ремонта по улице Титова.

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