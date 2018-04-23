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07:57 (мск), источник: VN.ru

Переезд в летние «квартиры» начался в Новосибирском зоопарке

Все фазаны и каракалы переведены на улицу в зоопарке, обезьянам открыли выходы из жилища. Водоплавающие птицы тоже вернулись в свои летние «квартиры».

Источник: AP 2018

«Ночью еще прохладно и даже холодно, но вода уже не замерзает, птицы наслаждаются плаваньем в вольерных бассейнах. На лебединое озеро мы высадим их чуть позже, как только озеро вскроется», — сообщила VN.ru начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова.

В ближайшие дни Новосибирск ждет потепление, а для сотрудников зоопарка прогнозы синоптиков сейчас очень важны. «Мы планируем, кого и когда переведем на улицу и учитываем прогнозы, — продолжает Евгения Пирожкова. —  Дольше всех пробудут в зимних павильонах животные, чьей родиной являются жаркие страны. Но к концу мая на улице уже будут практически все звери и птицы. Весенние переезды — дело хлопотное, но биологи зоопарка уверены, что оно того стоит. Солнце и свежий воздух важны для представителей всех видов».

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