Переезд в летние «квартиры» начался в Новосибирском зоопарке

«Ночью еще прохладно и даже холодно, но вода уже не замерзает, птицы наслаждаются плаваньем в вольерных бассейнах. На лебединое озеро мы высадим их чуть позже, как только озеро вскроется», — сообщила VN.ru начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова.

В ближайшие дни Новосибирск ждет потепление, а для сотрудников зоопарка прогнозы синоптиков сейчас очень важны. «Мы планируем, кого и когда переведем на улицу и учитываем прогнозы, — продолжает Евгения Пирожкова. — Дольше всех пробудут в зимних павильонах животные, чьей родиной являются жаркие страны. Но к концу мая на улице уже будут практически все звери и птицы. Весенние переезды — дело хлопотное, но биологи зоопарка уверены, что оно того стоит. Солнце и свежий воздух важны для представителей всех видов».