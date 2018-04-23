Губернатору Прикамья поставили «четверку» за «Тотальный диктант»
Максим Решетников сделал две орфографические и две пунктуационные ошибки.
Максим Решетников сделал две орфографические и две пунктуационные ошибки.
Губернатор Пермского края Максим Решетников опубликовал на своей странице в Instagram результаты «Тотального диктанта». Глава Прикамья сделал по две пунктуационных и орфографических ошибки и получил «четверку».
Сам Максим Решетников отметил, что ошибки в орфографии стали для него неожиданностью. «Пришли результаты “Тотального Диктанта”. Как и предполагал, ошибся в двух знаках препинания. А вот за орфографию обидно! Схожу на разбор, может почерк подвел», — написал глава региона в соцсети.
Подписчики главы региона разделились на два лагеря. Одни посчитали, что Решетников провалил тест, другие поздравили главу региона с хорошим результатом.
Напомним, «Тотальный диктант» Максим Решетников написал 14 апреля. Он принял участие в акции в компании студентов и преподавателей Пермского государственного
Всего в Перми «Тотальный диктант» писали в шестой раз на 40 разнообразных площадках: от библиотек и университетских аудиторий до приюта «Матроскин» и Ботанического сада университета. По предварительным данным, в акции приняли участие около 3 тысяч человек.