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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатору Прикамья поставили «четверку» за «Тотальный диктант»

Максим Решетников сделал две орфографические и две пунктуационные ошибки.

Губернатор Пермского края Максим Решетников опубликовал на своей странице в Instagram результаты «Тотального диктанта». Глава Прикамья сделал по две пунктуационных и орфографических ошибки и получил «четверку».

Сам Максим Решетников отметил, что ошибки в орфографии стали для него неожиданностью. «Пришли результаты “Тотального Диктанта”. Как и предполагал, ошибся в двух знаках препинания. А вот за орфографию обидно! Схожу на разбор, может почерк подвел», — написал глава региона в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики главы региона разделились на два лагеря. Одни посчитали, что Решетников провалил тест, другие поздравили главу региона с хорошим результатом.

Напомним, «Тотальный диктант» Максим Решетников написал 14 апреля. Он принял участие в акции в компании студентов и преподавателей Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Всего в Перми «Тотальный диктант» писали в шестой раз на 40 разнообразных площадках: от библиотек и университетских аудиторий до приюта «Матроскин» и Ботанического сада университета. По предварительным данным, в акции приняли участие около 3 тысяч человек.

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