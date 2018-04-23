Сколько дней отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жителей Казахстана на майские праздники ожидают длинные выходные.
Жителей Казахстана на майские праздники ожидают длинные выходные.
Май принесет казахстанцам 11 выходных, передает Zakon.kz.
Так в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана 28 апреля (суббота) будет рабочим днем, а 30 апреля (понедельник) — выходным.
Таким образом, на 1 мая казахстанцы будут отдыхать три дня подряд:
Кроме того, переносится выходной с субботы, 5 мая, на вторник, 8 мая. 7 мая празднуется день защитников Отечества, а 9 мая — День Победы.
В эту неделю казахстанцы отдохнут четыре дня — с 6 по 9 мая.
В общей сложности в мае 11 дней отдыха, включая выходные.