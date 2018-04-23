Сколько дней отдохнут казахстанцы на майские праздники

Источник: Zakon.kz

Май принесет казахстанцам 11 выходных, передает Zakon.kz.

Так в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана 28 апреля (суббота) будет рабочим днем, а 30 апреля (понедельник) — выходным.

Таким образом, на 1 мая казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 29—30 апреля и 1 мая.

Кроме того, переносится выходной с субботы, 5 мая, на вторник, 8 мая. 7 мая празднуется день защитников Отечества, а 9 мая — День Победы.

В эту неделю казахстанцы отдохнут четыре дня — с 6 по 9 мая.