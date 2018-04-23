Конец апреля на Среднем Урале будет снежным и ветреным
И дождливым.
И дождливым.
Начало рабочей недели в Свердловской области будет сырым. Специалисты уральского гидрометцентра прогнозируют дождь, мокрый снег и сильный ветер. В понедельник его порывы будут достигать 20 метров в секунду, передает «Уралинформбюро».
Ночные температуры не превысят трех градусов выше нуля, днем — плюс 4−9 градусов.
В Екатеринбурге также ожидаются осадки: днем — дождь, ночью — мокрый снег. Ветер немного стихнет к среде. Температура воздуха в светлое время суток будет подниматься до плюс 9.
Свердловские спасатели обратились к жителям региона с просьбой быть осторожнее.
Стоит отметить, что в субботу шквалистый ветер с дождем обрушился на Москву.