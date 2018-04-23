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16:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Конец апреля на Среднем Урале будет снежным и ветреным

И дождливым.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 62% 771 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: УралИнформБюро

Начало рабочей недели в Свердловской области будет сырым. Специалисты уральского гидрометцентра прогнозируют дождь, мокрый снег и сильный ветер. В понедельник его порывы будут достигать 20 метров в секунду, передает «Уралинформбюро».

Ночные температуры не превысят трех градусов выше нуля, днем — плюс 4−9 градусов.

В Екатеринбурге также ожидаются осадки: днем — дождь, ночью — мокрый снег. Ветер немного стихнет к среде. Температура воздуха в светлое время суток будет подниматься до плюс 9.

Свердловские спасатели обратились к жителям региона с просьбой быть осторожнее. Из-за сильного ветра запрещены высотные работы на открытом воздухе, вероятны различные ЧП и увеличение количества пожаров. Автомобилистам рекомендуют парковать машины подальше от шатких конструкций и деревьев и выбирать стиль вождения, исходя из сложных дорожных условий.

Стоит отметить, что в субботу шквалистый ветер с дождем обрушился на Москву. Из-за разгула стихии пострадали 17 человек, один — погиб.

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