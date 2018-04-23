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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске «закатали» яму, ставшую «достопримечательностью» ЧМЗ

Куда жаловаться на разбитые дороги в городе.

Разбитый асфальт на перекрестке ул. Дегтярева и Шоссе Металлургов стал местной «достопримечательностью». Яма зияла на дороге два месяца, и о ней знал каждый водитель, который регулярно здесь ездит. А на днях колею наконец-то починили. Не исключено, что этому поспособствовала активность самих жителей.

«Два дня назад написал письмо в администрацию Челябинска. И тут же все закатали! Конечно, не идеальный асфальт положили, но хотя бы проехать можно на машине», написал 23 апреля житель Металлургического района в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В Челябинске сейчас началась пора ямочного ремонта. Когда в городе установится по-настоящему теплая погода и все просохнет, подрядчики возьмутся за средний ремонт дорог.

НА ЗАМЕТКУ.

Куда жаловаться на ямы на дорогах Челябинска.

Можно позвонить в муниципальное учреждение «Управление дорожных работ Челябинска» по телефону (351) 727−46−26. Либо оставить жалобу на сайте администрации города cheladmin.ru. На главной странице сайта в правом верхнем углу ищите раздел «Интернет-приемная».

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