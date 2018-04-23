В Челябинске «закатали» яму, ставшую «достопримечательностью» ЧМЗ

Разбитый асфальт на перекрестке ул. Дегтярева и Шоссе Металлургов стал местной «достопримечательностью». Яма зияла на дороге два месяца, и о ней знал каждый водитель, который регулярно здесь ездит. А на днях колею наконец-то починили. Не исключено, что этому поспособствовала активность самих жителей.

«Два дня назад написал письмо в администрацию Челябинска. И тут же все закатали! Конечно, не идеальный асфальт положили, но хотя бы проехать можно на машине», написал 23 апреля житель Металлургического района в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В Челябинске сейчас началась пора ямочного ремонта. Когда в городе установится по-настоящему теплая погода и все просохнет, подрядчики возьмутся за средний ремонт дорог.

НА ЗАМЕТКУ.

Куда жаловаться на ямы на дорогах Челябинска.