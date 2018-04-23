В Челябинске «закатали» яму, ставшую «достопримечательностью» ЧМЗ
Куда жаловаться на разбитые дороги в городе.
Куда жаловаться на разбитые дороги в городе.
Разбитый асфальт на перекрестке ул. Дегтярева и Шоссе Металлургов стал местной «достопримечательностью». Яма зияла на дороге два месяца, и о ней знал каждый водитель, который регулярно здесь ездит. А на днях колею
«Два дня назад написал письмо в администрацию Челябинска. И тут же все закатали! Конечно, не идеальный асфальт положили, но хотя бы проехать можно на машине», написал 23 апреля житель Металлургического района в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».
В Челябинске сейчас началась пора ямочного ремонта. Когда в городе установится
НА ЗАМЕТКУ.
Куда жаловаться на ямы на дорогах Челябинска.
Можно позвонить в муниципальное учреждение «Управление дорожных работ Челябинска» по телефону (351) 727−46−26. Либо оставить жалобу на сайте администрации города cheladmin.ru. На главной странице сайта в правом верхнем углу ищите раздел «Интернет-приемная».