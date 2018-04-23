В Сатке прокуратура требует закрыть третий этаж ТРК «Факел»
МЧС обнаружило там многочисленные нарушения.
МЧС обнаружило там многочисленные нарушения.
В Сатке прокуратура требует закрыть третий этаж ТРК «Факел», где находятся кинотеатр, зона общепита и детская игровая площадка. В ходе внеплановой проверки там обнаружены нарушения норм пожарной безопасности.
Заседание суда о закрытии этажа назначено на 4 мая, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал’в
Напомним, также прокуратурой поданы в суд иски о закрытии ТРК «7Я Парк» в Миассе и ТРК «Гостиный двор» в Магнитогорске.