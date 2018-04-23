Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Жалею, что уехала из Крыма»: украинка впечатлена полуостровом РФ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Женщина потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для 4-летней дочки
Идею российской авиакомпании высмеяли в РФ и за рубежом
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Пентагон озадачен доставкой американских ракет в Россию
Эксперт рассказал, зачем РФ ракеты США из Сирии
«Локомотив» сыграл вничью и продолжает лидировать в РФПЛ
ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в РФПЛ
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
08:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Сатке прокуратура требует закрыть третий этаж ТРК «Факел»

МЧС обнаружило там многочисленные нарушения.

В Сатке прокуратура требует закрыть третий этаж ТРК «Факел», где находятся кинотеатр, зона общепита и детская игровая площадка. В ходе внеплановой проверки там обнаружены нарушения норм пожарной безопасности.

Заседание суда о закрытии этажа назначено на 4 мая, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал’в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, также прокуратурой поданы в суд иски о закрытии ТРК «7Я Парк» в Миассе и ТРК «Гостиный двор» в Магнитогорске.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
Где Россия хранит свое золото и зачем она его скупает
Эминем отметил 10 лет трезвости
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Госкомпании обяжут покупать российскую технику и оборудование
Спорт
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега На Чешских играх Илья Воробьев остался без побед, но с надеждами
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь