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07:42 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Удобные пересадки: как будут работать МЦД и метро

Поезда Московских центральных диаметров будут курсировать с 05:30 до 01:00. Также в пригородном сообщении исчезнут дневные технологические перерывы.

Источник: Агентство «Москва»

График работы Московских центральных диаметров (МЦД) синхронизируют с метрополитеном. Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В таком же режиме работает и столичная подземка.

Движение поездов на МЦД и в метро будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Пассажиры смогут добраться до отдаленных точек города или до городов Московской области даже ранним утром или поздним вечером.
Максим Ликсутов.
заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
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Чтобы движение поездов по МЦД не прекращалось в течение дня, дневной технологический перерыв в расписании пригородного сообщения перенесут на ночные часы. Сейчас движение электричек на Московской железной дороге прекращается днем, и на некоторых направлениях перерыв длится более двух часов. Уже существующая железнодорожная инфраструктура станет основой для нового пассажирского сервиса — перед запуском первых поездов МЦД пути модернизируют.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут.

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МЦД сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек. Два первых диаметра — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска — запустят уже в следующем году. МЦД будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. С диаметра от Одинцова до Лобни пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо и две — на радиальные железнодорожные направления. На линии от Нахабина до Подольска будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.

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