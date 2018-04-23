Удобные пересадки: как будут работать МЦД и метро

Движение поездов на МЦД и в метро будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Пассажиры смогут добраться до отдаленных точек города или до городов Московской области даже ранним утром или поздним вечером.

Чтобы движение поездов по МЦД не прекращалось в течение дня, дневной технологический перерыв в расписании пригородного сообщения перенесут на ночные часы. Сейчас движение электричек на Московской железной дороге прекращается днем, и на некоторых направлениях перерыв длится более двух часов. Уже существующая железнодорожная инфраструктура станет основой для нового пассажирского сервиса — перед запуском первых поездов МЦД пути модернизируют.

МЦД сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек. Два первых диаметра — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска — запустят уже в следующем году. МЦД будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. С диаметра от Одинцова до Лобни пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо и две — на радиальные железнодорожные направления. На линии от Нахабина до Подольска будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.