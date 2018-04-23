Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

На утро 23 апреля в ходе космического мониторинга в крае выявлено более 200 тепловых аномалий. За минувшие сутки пожарные подразделения выезжали 246 раз на тушение палов травы.

Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.