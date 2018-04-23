Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

На утро 23 апреля в ходе космического мониторинга в крае выявлено более 200 тепловых аномалий. За минувшие сутки пожарные подразделения выезжали 246 раз на тушение палов травы.
На всей территории Приморья действует особый противопожарный режим.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.