Во Владивостоке в одном из районов на 4,5 месяца ограничат движение

На улице Енисейской во Владивостоке на участке дороги от дома № 8 на улице Енисейской до дома № 21 В на Кирова с 10 мая по 30 августа будут ограничены движение и парковка транспорта. Здесь пройдут ремонтные работы на теплосетях.