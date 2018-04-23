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08:53 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке в одном из районов на 4,5 месяца ограничат движение

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник: РИА "Новости"

На улице Енисейской во Владивостоке временно ограничат движение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На улице Енисейской во Владивостоке на участке дороги от дома № 8 на улице Енисейской до дома № 21 В на Кирова с 10 мая по 30 августа будут ограничены движение и парковка транспорта. Здесь пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Объехать указанный участок можно будет по улицам Кирова, Русской Енисейской.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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