Во Владивостоке в одном из районов на 4,5 месяца ограничат движение
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
На улице Енисейской во Владивостоке временно ограничат движение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На улице Енисейской во Владивостоке на участке дороги от дома № 8 на улице Енисейской до дома № 21 В на Кирова с 10 мая по 30 августа будут ограничены движение и парковка транспорта. Здесь пройдут ремонтные работы на теплосетях.
Объехать указанный участок можно будет по улицам Кирова, Русской Енисейской.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.