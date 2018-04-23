Электропоезда в Подмосковье раскрасили рекламой «Я — за Экспо!»

«Реклама красочная и массированная, правда, из бесед с соседями я понял, что жители Калуги ничего не знают о борьбе России за “Экспо” и плохо понимают, как Екатеринбург связан с Подмосковьем и центральной Россией», — рассказал читатель ЕАН.