Электропоезда в Подмосковье раскрасили рекламой «Я — за Экспо!»
В салонах электропоездов в Подмосковье появилась печатная реклама «Я — за “Экспо” в Екатеринбурге» и «Поддержи Россию! Я — за “Экспо”!».
В салонах электропоездов в Подмосковье появилась печатная реклама «Я — за “Экспо” в Екатеринбурге» и «Поддержи Россию! Я — за “Экспо”!».
Соответствующими фотографиями с ЕАН поделились пассажиры маршрута Калуга — Москва.
«Реклама красочная и массированная, правда, из бесед с соседями я понял, что жители Калуги ничего не знают о борьбе России за “Экспо” и плохо понимают, как Екатеринбург связан с Подмосковьем и центральной Россией», — рассказал читатель ЕАН.
Напомним, столица Урала претендует на проведение всемирной выставки «Экспо-2025». Нашими конкурентами являются Осака и Баку. Решение о месте проведения Международное бюро выставок примет в ноябре.