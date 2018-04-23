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08:51 (мск), источник: ЕАН

Электропоезда в Подмосковье раскрасили рекламой «Я — за Экспо!»

В салонах электропоездов в Подмосковье появилась печатная реклама «Я — за “Экспо” в Екатеринбурге» и «Поддержи Россию! Я — за “Экспо”!».

Соответствующими фотографиями с ЕАН поделились пассажиры маршрута Калуга — Москва.

«Реклама красочная и массированная, правда, из бесед с соседями я понял, что жители Калуги ничего не знают о борьбе России за “Экспо” и плохо понимают, как Екатеринбург связан с Подмосковьем и центральной Россией», — рассказал читатель ЕАН.

Напомним, столица Урала претендует на проведение всемирной выставки «Экспо-2025». Нашими конкурентами являются Осака и Баку. Решение о месте проведения Международное бюро выставок примет в ноябре.

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